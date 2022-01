Varandas divide opiniões

Durante cerca de uma hora, em entrevista concedida na segunda-feira à CNN Portugal, Frederico Varandas focou temas dos últimos três anos e meio de mandato como presidente dos leões, como a contratação de Rúben Amorim, a tensa relação com o homólogo do FC Porto, Pinto da Costa, ou as investigações ao ex-líder do Benfica, Luís Filipe Vieira, além de ter confirmado a recandidatura à presidência do Sporting, para as eleições de 5 de março, como Record havia antecipado em... maio.

P or esse motivo, as palavras de Varandas estiveram durante a tarde de ontem sob escrutínio dos leitores de Record, que tinham como desafio avaliar, de 0 a 5, a prestação do presidente. A despeito de alguma dispersão de votos, com opiniões muito divergentes, o líder verde e branco mereceu nota máxima (5) de 40,1 por cento dos votantes, seguida de imediato pela avaliação... mínima (0) de 29,1% dos leitores. Num patamar mais distante, acima ou inferior a 10%, as restantes quatro opções, entre 1 a 4.