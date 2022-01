Varandas e a confusão em Vizela com Nuno Santos: «Falei com ele de manhã, ele sabe que fez mal»

Frederico Varandas comentou em entrevista à CNN Portugal a situação a envolver Nuno Santos no final do jogo com o Vizela e revelou ter falado com o extremo esta manhã, numa conversa na qual o jogador assumiu que não esteve bem."Hoje de manhã na Academia, falei com ele e disse-lhe o que achava. Gerou muito falatório por culpa do Nuno Santos. É um grande jogador, foi decisivo para sermos campeões nacionais. É um profissional de futebol. Sabe que vai ser insultado, tem de saber. Eu também sou insultado. Não vai ser sancionado internamente, vai ser advertido. Ele próprio sabe que fez mal", revelou, em entrevista à CNN Portugal.