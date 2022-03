Antes de entrar no Pavilhão João Rocha para votar, Frederico Varandas falou aos jornalistas. "Estou confiante que os sportinguistas saberão quem é a melhor pessoa para cuidar do clube", afirmou.Questionado sobre a acusação de Nuno Sousa que disse haver um problema com os votos por correspondência - "É pena que muitos sócios não tenham recebido a tempo os seus boletins de voto por correspondência. Não pode acontecer! Estamos a deixar 10, 15 mil votantes de fora" -, o atual presidente leonino atirou: "Há uma coisa que as pessoas fazem muito mal que é insultar a inteligência dos sportinguistas".Já sobre o facto de Pinto da Costa o ter acusado de difamação e ofensas à honra e o caso seguir para julgamento, Frederico Varandas foi taxativo: "Em relação a isso, jamais alguém pretende ofender alguém quando se diz a verdade. Apenas disse a verdade e essa não ofende. Se quiserem trocar a palavra, posso trocar bandido por corruptor ativo".Em outubro de 2020, Frederico Varandas chamou "bandido" a Pinto da Costa, referindo que o presidente dos dragões "no dia em que se retirar, ou que for obrigado a retirar-se, prestará um grande serviço ao futebol português"."Está engasgado, está encravado nas gargantas de todos os sportinguistas, e eles merecem ouvir isto de viva voz. Mas não só os sportinguistas, também todos os portugueses que se levantam bem cedo para ir trabalhar e que tentam triunfar na sua vida, não à custa da corrupção, do compadrio, dos esquemas. Para todos eles: pode ter um grande sentido de humor, pode ser uma pessoa culturalmente acima da média, pode ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido", disse Frederico Varandas, de acordo com a decisão judicial.Pinto da Costa avançou com uma queixa contra Frederico Varandas, por proferir considerações "ofensivos da sua honra ou consideração através de meio de comunicação social".Face a essa acusação, o presidente do Sporting requereu a instrução, com o Juízo de Instrução Criminal do Porto a ter decidido pela sua pronúncia, uma vez que "a probabilidade de ser condenado - depois de efetuado o julgamento - é superior à da sua absolvição".