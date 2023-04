Varandas e a qualificação frente ao Arsenal no Emirates: «Jogo que marca uma geração»

Ao contrário da Liga Bwin, onde Frederico Varandas assume alguma falta de regularidade, o Sporting tem estado em bom plano na Europa, com especial destaque para o afastamento recente do Arsenal da Liga Europa. O presidente leonino assume que o triunfo sobre os londrinos nos penáltis foi algo memorável e, de olho no que aí vem (duelo com a Juventus), deixa claro que é possível sonhar.





"Falando como adepto, [Arsenal] é daqueles jogos que fica para a história do Sporting. A eliminar provavelmente uma das melhores equipas do momento no Mundo, líder incontestável, melhor equipa da Premier League, a melhor liga do mundo. Mas é eliminado com muita categoria. O Sporting já eliminou equipas com muito sofrimento e sorte, mas aqui, percebo que possa ser tendencioso, mas acho que nos dois jogos fomos melhores do que o Arsenal. O jogo em Londres foi uma jornada épica, jogar olhos nos olhos nos 90 minutos, ter mais posse de bola, só o City o conseguiu fazer, e depois um golo extraordinário que fica para história da carreira do Pote, do Sporting, das competições europeias. Um golo lindo, fantástico. Ua segunda parte impressionante, com estádio cheio. É daqueles jogos que marca uma geração. Tenho muito orgulho", referiu, em entrevista à Sporting TV, abordando depois o duelo com os italianos."O adepto falante diz: eliminam o Arsenal, podemos eliminar a Juventus, claro que sim. O presidente e a pessoa que analisar vê um adversário fortíssimo, se não lhe tivessem retirado 15 pontos era o líder isolado da Serie A, uma equipa que nos últimos 3 meses encarrilou e tem estado cada vez mais forte, recuperou alguns jogadores que estavam em baixo de forma. É um adversário fortíssimo ,com muito mais responsabilidade que o Sporting, teoricamente muito mais forte do que o Sporting, com um orçamento muito superior, com quem o Sporting vai competir como competiu com o Arsenal", considerou.Frederico Varandas mostrou ainda confiança no acesso dos leões à liga dos Campeões da próxima época, algo que entende ser injusto se não acontecer. "A espinha encravada que ficou de não passar aos oitavos da Champions, foi muito merecido passar esta eliminatória contra a Liga Europa. Acredito que o Sporting tem todas as condições de terminar em lugar de acesso à Champions. Acho que seria justo. Não digo que jogamos o melhor futebol da liga, mas o Sporting joga muito bem futebol e seria injusto. Não acredito que não se qualifique para os lugares da Champions", sustentou.