Varandas e o Sporting na Liga: «Pecámos por falta de regularidade. Benfica é um justo líder»

Em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas fez uma análise à temporada do leão até ao momento e assumiu que a equipa tem pago pela falta de regularidade. Por outro lado, o presidente leonino considera que a liderança do Benfica na Liga Bwin é justa, pelo facto dos encarnados estarem a serem uma equipa competente."A nossa época tem sido irregular nomeadamente no plano interno, onde pecámos por falta de regularidade. É justo reconhecer que a nossa qualidade futebolística, de jogo, e que apresentamos em campo não se coaduna com o lugar na classificação. Não é a qualidade que faz justiça à classificação. São os pontos. E infelizmente não fomos eficazes em jogos no início da época e pagámos caro. Onde teríamos e fomos muito melhores do que os adversários, não fomos eficazes e isso aconteceu uma, duas, três vezes. O futebol acontece e, não só não fomos eficazes, como sofremos no jogo corrido e que foi injusto. Fez-nos distanciarmos no início dos rivais", começou por analisar."Vejo uma ideia de jogo muito semelhante nestes três anos. Jogamos melhor e mais como equipa grande. Está demonstrado nos jogos mais difíceis: empatámos 2-2 com o nosso rival, nos jogos de maior dificuldade, com equipas da Premier League - uma eliminámos, contra outra empatámos e ganhámos em casa. Ganhámos 3-0 com uma equipa fortíssima da Bundesliga. Perdemos cá, não só com infelicidade, mas um erro grande da arbitragem. Não fomos regulares. Temos um líder na liga que tem sido competente. Um justo líder que ganha mesmo jogos em que não está tão bem. Não tivemos essa eficácia e pagámos caro. O objetivo é chegar à Champions, o campeonato é muito difícil e acreditamos que é possível chegar a esses lugares", considerou.