Varandas e Viana atentos em Manchester

Não é propriamente uma novidade, pois é até tradição nas deslocações ao estrangeiro, mas ontem Frederico Varandas e Hugo Viana voltaram a ser presença notada na sala de imprensa do Etihad Stadium e, depois, no relvado, para acompanhar o treino de adaptação. O presidente reeleito (toma posse amanhã) e o diretor-desportivo dos leões ouviram Rúben Amorim antecipar publicamente a continuidade no comando técnico da equipa na próxima época e, mais tarde, voltar indiretamente ao assunto, a propósito do tema da formação e do tempo que será preciso para consolidar o projeto. "Isto ainda vai demorar muito tempo. Nós temos tempo, o treinador não sabe se tem tempo", ironizou, para logo completar: "Nós – a direção e o presidente que acaba de ser reeleito – temos um sentido claro do que queremos fazer. E é isso que vamos fazer", disse Rúben.

Varandas, refira-se, almoçará hoje com os amigos Ferran Soriano e Txiki Begiristain, diretor-geral e diretor-desportivo do Manchester City. O regresso da comitiva a Lisboa acontecerá logo após o final do jogo. *