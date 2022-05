Varandas fez homenagem às vítimas do varandim

Antes do jogo em Portimão, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, participou, em Alvalade, numa homenagem a Paulo Jorge Vidal e José Gonçalves, os dois adeptos leoninos que faleceram na sequência da queda de um varandim do antigo Estádio José Alvalade, a 7 de março de 1995. O líder leonino marcou presença na Praça Centenário, onde foi respeitado um minuto de silêncio e aí foram depositadas as duas coroas de flores junto à lápide relativa à tragédia.