Varandas: «Hugo Viana já teve convites para ir para as melhores ligas da Europa e recusou»

Frederico Varandas elogiou e destacou o interesse estrangeiro em Rúben Amorim e revelou que também Hugo Viana foi alvo de abordagens estrangeiras. Ainda assim, tal como o técnico, que apesar dos rumores se mantém ligado ao clube de Alvalade, também o diretor desportivo se decidiu ficar."[A renovação com Amorim] É um sinal que tomamos decisões no que acreditamos e não no ruído ou no que as pessoas acham ou deixam de achar. Acreditamos muito no processo de trabalho, quando falo neste reconhecimento não é só o treinador e jogador. O Hugo Viana é uma peça fundamental neste processo. Ele vai ficar chateado, mas vou dizer: o Viana já teve convites para ir para as melhores ligas da Europa. Recusou. Ao contrário de outras pessoas que supostamente têm convites e são publicitados, ele é ao contrário. Tenho muito orgulho nesta estrutura. Não é por estarmos numa fase má de resultados mas a qualidade estava lá, jogávamos bem. É acreditar no processo de trabalho. Hoje temos um processo feito por pessoas de muita qualidade na academia, departamento de performance, área técnica… O que o Sporting tem conquistado é a prova. Mas também sobretudo a qualidade de jogo e a confiança que os adeptos sentem nesta equipa", frisou.