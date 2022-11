Varandas lembra trabalho realizado: «É preciso recuar décadas para encontrar um mandato tão vencedor»

Frederico Varandas destacou o trabalho realizado pela sua direção em mais uma edição do evento 'Rugidos de Leão' que reuniu mais de 1.500 sportinguistas em Leiria."Foi há quatro anos que o Sporting começou a trilhar um caminho de coragem em que se regressou ao futuro. Em quatro anos investimos de uma forma transversal na valorização e no crescimento da marca. Chegámos ao final do caminho? Não, há muito a percorrer, mas trilhamos esse caminho de uma forma mais estável e mais competitiva. Vamos manter o rumo e a estratégia na vitória e na derrota pois no desporto ganha-se e perde-se, mas é preciso ter cultura desportiva. Por vezes jogamos melhor que o adversário e perdemos, mas temos de ser exigentes e vigiar as variáveis que controlamos", afirmou o presidente do Sporting antes de deixar uma garantia: "Hoje o Sporting continua a avançar de uma forma segura e confiante. Sorrio quando oiço dizer que esta estratégia é pouco ambiciosa e exigente... como deve ser difícil para esses ver que é preciso recuar décadas para encontrar um mandato tão vencedor como foram estes últimos 4 anos. Uma das maiores alegrias é ver esta geração de miúdos com 8 ou 10 anos a crescerem com um Sporting mais ganhador... continuemos a crescer e a vencer".O dirigente também não quis de deixar uma palavra de apreço a Bernardes Dinis, o organizador do 'Rugidos de Leão'. "Quero fazer uma homenagem a todos os que puseram de pé esta festa de exaltação dos valores dos fundadores do Sporting, e deposito esta homenagem em Bernardes Dinis que é um belo exemplo da paixão pelo Sporting. Quero agradecer-lhe o que tem feito pelo Sporting", acrescentou Frederico Varandas.