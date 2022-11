Varandas não compreende ausências de Pote e Inácio do Mundial: «Não acho justo»

Frederico Varandas mostrou-se em desacordo com a convocatória de Fernando Santos para o Mundial'2022, em especial pela ausência de Gonçalo Inácio e Pote, dois jogadores que no seu entender deveriam ter espaço nas escolhas para o Qatar."O plantel do Sporting tem 4 jogadores no Campeonato do Mundo. O FC Porto tem 4 e o Benfica tinha 5 e agora mais um, com o lateral direito dinamarquês. Se é injusto? Respeito a decisão do selecionador nacional, mas não concordo com ela, não consigo. Como não consigo concordar com o facto de que 2 jogadores do Sporting não estão na Seleção Nacional", começou por dizer à RTP3, apontando depois aos nomes de Pote e Gonçalo Inácio."Não sei como, mas achou o mesmo… Gonçalo Inácio é titular do Sporting desde os 18 anos, há dois anos e meio. A questão não é ele não ir ao Mundial, é não ser sequer internacional português. Tem 72 jogos pelo Sporting, 14 jogos na Champions e 4 títulos. O Pote tem 98 jogos, 45 golos, 17 assistências e também não está. Tem existido um critério que eu não percebo. Em 2020, o Sporting garantiu o empréstimo do João Mário. Não ia à Seleção há dois anos. Chega ao Sporting, é titular. Joga todo o ano, foi campeão nacional, ganha a Taça da Liga. E nunca foi chamado à Seleção Nacional. Em julho, João Mário muda de clube. No final de agosto, é convocado. Se me pergunta se gosto de ver isto enquanto presidente do Sporting? Não, não gosto. Tem 100 por cento a ver com o selecionador nacional, ele tem as suas opções. Não acho justo".Apesar de não concordar com as escolhas, Varandas frisa que na quinta-feira, no Portugal-Nigéria, que será realizado em Alvalade, irá apoiar a Seleção, tal como no Mundial. "Obviamente quero que a Seleção ganhe e vou recebê-los de braços abertos na quinta-feira em Alvalade. Se sou capaz de dizer isto a Fernando Santos? Digo as coisas na cara às pessoas. Há uma coisa curiosa que eu fui ver, também faço o meu trabalho de casa… Sabia que em todas fases finais dos Mundiais o Sporting foi o clube que deu mais jogadores à Seleção? E agora não tem sequer um."