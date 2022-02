Varandas não faz campanha

As eleições aproximam-se e sabemos que Frederico Varandas, candidato pela lista A, não fará campanha pois pretende que o trabalho que desenvolveu no primeiro mandato fale por si.

Ainda assim, o líder leonino no sábado estará Madeira, num almoço convívio em Câmara de Lobos, antes do jogo com o Marítimo. Naturalmente que a sua presença no debate de amanhã, que será transmitido na Sporting TV, também está assegurada.

Já o candidato da lista B, Ricardo Oliveira, vai aproveitar o próximo fim-de-semana para prestar esclarecimentos. A visita ao Núcleo de Braga é garantida.

Por seu lado, o líder da lista C, Nuno Sousa, dá hoje uma entrevista ao podcast ‘Sporting 160’, às 21h30. Na sexta-feira está prometida a presença no Núcleo de Setúbal, num convívio (churrasco) com os sócios locais.