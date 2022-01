Varandas não quer adeptos a fazer "chacota" de Bruno de Carvalho no Big Brother: «Fragiliza o clube»

Questionado sobre a passagem de Bruno de Carvalho pelo 'reality show' Big Brother Famosos, Frederico Varandas lançou um apelo aos adeptos."Muito se tem comentado a presença do ex-presidente Bruno de Carvalho no Big Brother. Jamais vou fazer juízos do valor sobre quem quer que seja. Pode entrar naos programas que quiser. Esse é um problema que os sócios do Sporting já resolveram. Muitas vezes é frequente circularem vídeos do ex-presidente Bruno de Carvalho no Big Brother, a fazerem chacota… Apelo e peço aos sportinguistas para não partilharem, para não alimentarem isso. Por uma simples razão: foi e será sempre um ex-presidente do Sporting. E ao fazerem-no estão a fragilizar o nosso clube", disse, em entrevista à CNN Portugal.