Frederico Varandas, presidente do Sporting, esteve junto ao relvado antes do início do jogo, na companhia de Hugo Viana, diretor desportivo dos leões, e bem perto do treinador Rúben Amorim e dos jogadores, deslocando-se depois para a bancada do estádio, de onde assistiu ao desenrolar da partida com os belgas do Saint-Gilloise.

A propósito, refira-se que o jogo disputou-se à porta fechada mas cerca de uma centena de convidados, dos dois clubes (incluindo familiares de jogadores leoninos), tiveram acesso à bancada do Estádio da Bela Vista, no Parchal. E mais algumas dezenas seguiram ao vivo as incidências, através das brechas abertas na vedação do recinto.