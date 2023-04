Varandas: «César Boaventura? Ministério Público está a acusar o mensageiro e não o mentor»

Depois de ter falado sobre a atualidade do futebol do Sporting , Frederico Varandas voltou-se para outros temas, nomeadamente aqueles que dizem respeito à justiça relativamente ao rival Benfica. Aí, o presidente leonino visa diretamente o recente caso a envolver César Boaventura."Comecemos pelo caso recente de César Boaventura. Com todo o respeito que o Ministério Publico nos merece, não concordamos com a acusação. Ou melhor, concordamos com tudo o que está lá, mas entendemos que falta uma peça central do puzzle. Ou seja, o MP está a acusar o mensageiro mas não está a acusar o verdadeiro mentor e beneficiário de todo este esquema de crime organizado. Como tal, não é uma decisão tomada a quente, mas sim por todo o nosso gabinete jurídico: vamos pedir a abertura da instrução deste caso. Analisámos com muito cuidado todo o processo e de facto analisámos que o próprio MP reconhece que Boaventura tinha uma relação de grande confiança e proximidade com Luís Filipe Vieira, que falavam constantemente quer por telefone como SMS’s sobre assuntos do futebol e de outro tipo", começou por dizer, à Sporting TV."Também constatámos que o MP refere que César Boaventura tenta corromper qautro jogadores e que se eles fizessem o que ele tinha oferecido, ia despender 480 mil euros. O MP considera que Boaventura, num hobby pessoal, sente-se na disponibilidade de gastar 480 mil euros para a sua equipa ganhar. Não faço ideia se queria que o Benfica vencesse o campeonato… Na cabeça de qualquer pessoa isto não faz sentido. Custa a acreditar que um empresário esteja na disposição de gastar 480 mil euros para o Benfica vencer um jogo. Inclusive, há uma escuta em que Boaventura diz a um jogador que o próprio presidente ‘está na disposição de te oferecer 40 mil euros se fizeres isto, isto e isto’ - isto está na acusação, diz mesmo o nome do presidente do Benfica. Achamos que neste processo o mensageiro está acusado, o principal beneficiário, neste caso Luís Filipe Vieira e a Benfica SAD, não estão. Achamos que é um erro, esperamos que seja corrigido. Isto é apenas um processo de vários que estão na ordem do dia."