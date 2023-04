Varandas sobre E-toupeira, Saco Azul e outros casos no Benfica: «Um nojo, não diferente do Apito Dourado»

Para lá de falar no caso no qual César Boaventura foi acusado , Frederico Varandas abordou ainda outros processos que envolvem o Benfica, desde o e-toupeira ao Saco Azul. E o presidente do Sporting não poupa nas palavras."No e-toupeira é extremamente difícil dizer que não é pior [do que o caso de César Boaventura]. Paulo Gonçalves é condenado por corromper funcionários judiciais para obter informações. Paulo Gonçalves era assessor jurídico, braço direito de Luis Filipe Vieira, estava nas reuniões da Liga, circulavam emails da cumplicidade de Paulo Gonçalves até com César Boaventura. Uma das razões alegadas pelo Ministério Público é que César Boaventura não ocupava nenhum cargo na SAD do Benfica. Sobre Paulo Gonçalves nem isso o MP pode dizer. Paulo Gonçalves foi condenado considerando que corrompia funcionários judiciais sem a administração do Benfica saber. Ainda vi uma noticia há pouco tempo no Expresso, de que Edgar Costa foi aliciado por outro agente para perder um jogo num Marítimo-Benfica. O que leva um jogador de futebol a prestar declarações deste teor ao procurador e PJ? Tiveram coragem de o fazer. Nenhum jogador faria isto contra um Benfica, FC Porto, Sporting se não fosse verdade. Para além do e-toupeira, temos um caso que ainda tem de ser julgado. Mas tudo o que vem aí é altamente preocupante", assumiu o presidente dos leões.Já em relação ao Saco Azul... "Temos um clube onde há um esquema falso de faturas para libertar mais de 1 milhão de euros em 'cash'. Para emprestar de um amigo do anterior diretor financeiro do clube. Depois há pagamentos para um árbitro então ainda no ativo, Bruno Paixão. Para quê 1 milhão em 'cash'? A Benfica SAD vai ser acusada de evasão fiscal. Mas o dinheiro era para quê? Que a investigação não fique pela evasão fiscal. Ainda recentemente tivemos um clube, a Juventus, ao qual foram retirados 15 pontos por evasão fiscal. Não foi por corrupção desportiva, pela qual desceu em 2006. Por manipulação de dados financeiros e evasão fiscal foram retirados 15 pontos e todos os administradores suspensos. O Sporting foi obviamente, e não interessa quem era o presidente da altura, uma das principais vítimas deste esquema criminoso. Desportivamente e do ponto de vista financeiro. O Sporting não se contenta e vai lutar na justiça por isto. Isto é um nojo, não há outra forma de o classificar. Um nojo não diferente do Apito Dourado, um nojo que não pode ter lugar no futebol português e que a justiça tem de limpar", apontou.A fechar, o presidente do Sporting fez um pedido claro. "Espero que não haja clubite na justiça e não tenha medo. Não pode. Porque há 20 anos vimos uma das maiores vergonhas da justiça desportiva e não só. Continuamos a fingir que não existiram… aquelas escutas são reais. E há um presidente de viva voz a corromper árbitros e políticos. Não haverá um juiz que respeite e me faça convencer isto. Não vou mudar de opinião, seja condenado duas ou três vezes. Aquele senhor jamais poderia dirigir o que fosse do ponto de vista desportivo. Passado 20 anos, estamos a passar pelos pingos de chuva num caso vergonhoso."