Varandas: «Sporting deu passos gigantes para acabar com a bipolarização do futebol português»

Frederico Varandas sublinhou a aposta nas infraestruturas que, no seu entender, garantem o futuro do Sporting. No discurso por ocasião do 115.º aniversário do clube, o presidente admitiu que baixou de forma generalizada os orçamentos mas que tal não significou um desinvestimento.





"Neste percurso não chegou aqui nenhum magnata, nenhum parceiro que injetasse milhões. Tivemos de baixar orçamentos, no futebol, nas modalidades... Vencemos? Sim, vencemos e vencemos sobretudo pela competência, rigor e aposta na formação. Baixámos orçamentos mas ganhámos o futuro. Investimos muito no clube. A Academia foi a nossa prioridade e vai ter mais obras, mais um campo. Investimos no Polo Universitário, agora no Estádio e amanhã no Multidesportivo e no Pavilhão João Rocha, onde as modalidades vão ter uma unidade de performance à imagem da Academia", referiu Varandas no Auditório Artur Agostinho.Segue-se a nova época no futebol, onde o Sporting irá defender o título. No entanto, diz Varandas, não é por ter o estatuto de campeão que a formação de Rúben Amorim se apresentará automaticamente como favorita."Não é agora que vamos alterar o rumo. As pessoas esquecem-se que isto é desporto e no desporto muitas vezes faz-se tudo bem e no final perde-se. Acontece, principalmente quando temos grandes adversários como os nossos dois rivais. Mas se na derrota não alteramos o rumo, na vitória também não. Somos favoritos? Não. Mas uma coisa garanto: estaremos competitivos e continuaremos a crescer como clube. O Sporting deu passos gigantes para acabar com a bipolarização do futebol português. A todos os adeptos, muitos parabéns, estão todos de parabéns", finalizou.