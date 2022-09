Varandas: «Vimos na Youth League 5, 6, 7 talentos com elevadíssimo potencial para serem jogadores do Sporting»

Frederico Varandas fez um balanço do mandato na presidência do Sporting e a aposta na formação foi um dos temas abordados, entre os vários que foram falados na entrevista à Sporting TV."Vimos na Youth League 5, 6, 7 talentos com elevadíssimo potencial para um dia virem a ser jogadores do Sporting. Cortámos custos mas nunca deixamos de investir", frisou o presidente dos leões aos meios do clube."É uma data marcante. O Sporting conseguiu, é tão importante como o título, ter a certeza de que o Sporting não ia perder o controlo da SAD em 2026. Conseguimo-lo fazer em 2022. O BCP quis sair do Sporting, estamos a negociar com o Novo Banco. Com todo o respeito pelos parceiros financeiros, não queremos perder a credibilidade. O Sporting nunca mais pode voltar a incumprir", enalteceu.