Rúben Amorim chamou 11 jovens da formação ao treino dos leões

Rúben Amorim chamou esta quinta-feira 11 jogadores da formação do Sporting para mais um treino tendo em vista o jogo em Portimão, da jornada 33 da Liga Bwin e marcada para as 20h30 de sábado.Contam-se, neste grupo, o guarda-redes Diego Callai, os defesas Chico Lamba, Rafael Fernandes, José Marsà e Flávio Nazinho, os médios Edson Silva, Miguel Menino e Tiago Rodrigues, assim como os avançados Lucas Dias, Vando Félix e Rodrigo Ribeiro.Os verde e brancos voltam ao trabalho sexta-feira de manhã na Academia, em Alcochete; às 12h30, o treinador do Sporting fará a antevisão da partida, no mesmo local.