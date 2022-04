Vasco Gaspar assina contrato profissional com o Sporting

Vasco Gaspar assinou contrato profissional com o Sporting, clube que representa desde 2015. O guarda-redes, de 18 anos, alinha na equipa de Sub-23 e assume o desejo de começar a trabalhar no plantel principal dos leões. "Todos os que estamos aqui temos o objetivo de chegar à equipa principal, portanto o trabalho é feito nesse sentido", afirmou o guardião, à Sporting TV, onde também apontou a sua referência na Academia: "Sendo guarda-redes, o principal jogador que observo e com o qual me identifico é o Adán, pela tranquilidade e confiança com que aborda todos os lances".