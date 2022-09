«Se partirmos o jogo todo de cima a baixo será difícil»: tudo o que foi dito por Rúben Amorim na conferência

Rúben Amorim considerou importante o Sporting começar bem a partida de amanhã diante do Eintracht Frankfurt e agarrar a partida, assumindo a iniciativa. Na conferência de imprensa, o treinador leonino lembrou o ritmo germânico, falou de Nuno Santos e Matheus Reis e desvalorizou o histórico na Alemanha.

Análise ao adversário

"Foi uma boa semana de trabalho, pois ganhámos e jogámos bem na partida anterior. Fizemos coisas que já tínhamos conseguido noutros jogos mas marcámos golos. Melhorámos defensivamente também mas ainda há coisas por melhorar aqui. O Eintracht tem muita qualidade técnica. Se partirmos o jogo todo de cima a baixo será difícil acompanhar o ritmo, pois a liga alemã tem muito ritmo. Ficámos sem Palhinha e Matheus, jogamos de forma diferente, e temos de ter atenção em não partir o jogo durante muito tempo nos 90 minutos. Têm jogadores de muita qualidade, rápidos, que se tiverem espaço vão criar dificuldades. Fazer um pouco o que fizemos contra o Besiktas, mas entrando de forma diferente. Temos de ter bola no início do jogo."

Sporting melhor com Nuno Santos ou com Matheus Reis?

"Tem a ver com as características de ambos. Não quer dizer que se defenda melhor ou pior com um ou outro. Não é para atacar ou defender melhor, tem a ver com as características. Quando olhamos para o Nuno temos um extremo, às vezes tem dificuldade em voltar mas tem feito um crescimento imenso. Tem a ver com as características de cada jogador e com o adversário."

Euforia no Eintracht, pelo regresso à Champions, pode ser positiva para o Sporting?

"Eles vão ser empurrados para a frente, vimos o que os adeptos deles fizeram na época passada. Daí termos de ter bola. Se olhármos peça a peça, o Rode, o Götze... todos têm experiência e nós também temos quem se irá estrear na prova. Queremos começar melhor, ter bola e ir direto ao golo. Não ter receio e fazer o que queremos."



Histórico na Alemanha



"Cada vez mais os jogadores ligam menos a isso. Há uns que raramente veem jogos, jogam mais PlayStation. Tem menos impacto nos jogos. Não vamos mudar a nossa forma de jogar, pois ao fazer isso já entravamos a perder. Isso tirava confiança. Jogamos sempre da mesma forma, a querer ter a bola, ser dominadores, a defender mais alto ou baixo dependendo das características do adversário. Têm um excelente treinador, relembrámos isso. Fizemos observação dos últimos jogos. Estamos habituados a a jogar com equipas em 4-3-3 e 4-2-3-1. Não vamos mudar nada, estamos preparados para tudo. Vamos tentar levar o jogo para nós e não para eles."