Venda de bilhetes em Alvalade para o jogo com o Ajax em Amesterdão suspensa

O governo holandês proibiu a presença de público nos estádios nas próximas três semanas devido a uma nova vaga de covid-19 e, apesar deste prazo não incluir o jogo com o Sporting da Champions - está agendado para 7 de dezembro -, a venda de ingressos em Alvalade foi suspensa.A direção do Sporting vai continuar a acompanhar a evolução da pandemia em coordenação com a autoridade de saúde holandesa e, caso seja autorizada a entrada de adeptos após o dia 4 de dezembro, os leões vão retomar a venda.