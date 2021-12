Venda de bilhetes para o Manchester City começa quarta-feira

A comercialização passará por três fases e, na primeira, só poderão participar os sócios com Gamebox 21/22 que receberão um sms/email com todas as informações necessárias ao pagamento. A partir de 5 de janeiro será aberta a todos os sócios que poderão garantir a respetiva entrada até ao dia 13 de janeiro. Após esta data, os lugares especiais não renovados serão disponibilizados para venda. Finalmente, a 14 de janeiro, começa a terceira e última fase com a venda livre a todos os sportinguistas.Resta acrescentar que o preço dos bilhetes varia entre os 25 e os 85 euros.