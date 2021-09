Venda de bilhetes para os jogos frente a Estoril, Marítimo e Dortmund arranca amanhã

O Sporting anunciou que vai iniciar a venda de bilhetes para os próximos três jogos a partir de amanhã, dia 17 de setembro.





O primeiro duelo é frente ao Estoril, no Coimbra da Mota, já no próximo domingo. O preço dos bilhetes varia entre os 13€ e os 25€. Amanhã a venda é exclusiva a todos os sócios que compraram bilhete para os últimos dois jogos em Alvalade - FC Porto e Ajax.Os detentores de cartão do adepto poderão adquirir o seu ingresso no dia de jogo nas bilheteiras do Estádio António Coimbra da Mota a 13€.Dia 24, o Sporting recebe o Marítimo. Os bilhetes são exclusivos a sócios. Já para o jogo no terreno do Dortmund, a 28 de setembro, os leões informaram que receberam 1113 bilhetes. "Todos os espectadores terão obrigatoriamente de estar vacinados ou recuperados (teste negativo não é suficiente para entrar no Estádio)", informam os leões.Mais informações podem ser consultadas no site oficial do Sporting.