Venda de Matheus Nunes ainda é possível

A continuidade de Matheus Nunes em Alvalade por mais uma época é uma das prioridades de Rúben Amorim que já admitiu que perdeu Tabata para segurar o internacional português, mas até ao dia 31 de agosto o técnico não pode ficar sossegado.Antes da nega ao West Ham, o internacional português já havia rejeitado uma oferta do Wolverhampton que era financeiramente mais vantajosa. Contudo, o médio sabe que no Sporting terá a possibilidade de lutar por títulos e disputar a Liga dos Campeões, uma condição que Bruno Lage ou David Moyes não lhe puderam oferecer.Apesar da primeira resposta ao Wolves ter sido negativa, é quase certo que o emblema britânico ainda irá realizar mais um ataque com números mais aliciantes. Resta acrescentar que em Braga também estiveram Man. United e Tottenham.