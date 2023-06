Victor Conceição assina contrato com o Sporting e já quer mais: «Agora o objetivo é a equipa principal»

É extremo, tem 14 anos e é o mais recente jovem jogador a merecer a confiança do Sporting: Victor Conceição assinou contrato de formação com o clube e, após colocar o preto no branco, apontou... ainda mais alto. "Agora o objetivo é assinar contrato profissional e chegar à equipa principal", sublinhou, à Sporting TV."Assinar este contrato é apenas um pequeno passo na minha caminhada, espero que agora venham muitos mais", reforçou o luso-brasileiro, que veste de leão ao peito desde 2021, depois de ter despertado a atenção ao serviço do CDR Quarteirense. "Comecei no clube da minha terra, até que o Sporting me chamou para fazer testes e passei. Há dois anos estava no Pólo EUL e depois vim para Alcochete como residente", explicou, radiante com a "experiência incrível e única" que tem vivido na Academia, onde garante já estar "bem habituado".Na temporada finda, o esquerdino esteve em bom plano na segunda divisão do campeonato nacional de iniciados, com 11 golos em 23 jogos, e descreve-se como um jogador "muito rápido". "Tenho uma boa capacidade de finta e também sou bom nos cruzamentos, além de que tenho boa visão de jogo", referiu na autoavaliação, assumindo parecenças com a sua referência no plantel principal: Edwards. "É um jogador muito rápido, com uma boa capacidade de finta e ainda visão de jogo", atirou.Já de olho na nova época, Victor Conceição delineou os seus objetivos, uma vez mais carregados de ambição: "Quero marcar muitos golos, fazer muitas assistências e ajudar o Sporting a ganhar o campeonato".