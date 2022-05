Vídeo de despedida para Feddal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O adeus dos adeptos leoninos a Pablo Sarabia foi um dos momentos da noite, mas o espanhol não foi o único a despedir-se de Alvalade no duelo com o Santa Clara. Antes da partida, foi apresentado nos ecrãs gigantes um vídeo com momentos de Feddal, central marroquino, que também vai deixar o Sporting.

Além destes, também Palhinha pode ter feito o último jogo ao serviço pelos leões e no momento em que deixou o relvado, foi bastante acarinhado pelos adeptos. Refira-se que no final do jogo, mesmo quem não estava convocado, como Gonçalo Esteves ou Paulinho, foi ao relvado para se despedir dos adeptos.