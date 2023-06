Viktor Gyökeres aguarda luz verde em Mykonos... com um 'leão' às costas

Enquanto aguarda, que tem com objetivo levá-lo até Alvalade, o avançado Viktor Gyökeres está a cumprir um período de férias na ilha grega de Mykonos, com alguns amigos.Num registo descontraído, o alvo dos leões para 2023/24 publicou fotografias nas suas redes sociais, uma delas onde aparece... com um 'leão' às costas, leia-se, uma camisola da marca 'Aimé Leon Dore' vestida, legendando a imagem com um "OFF", versado num merecido descanso.A caixa de comentários da publicação foi rapidamente invadida por adeptos dos verdes e brancos, com centenas de mensagens para que se despache... e rume até Lisboa. Veja!