Viktor Gyökeres descontraído na chegada à concentração da seleção da Suécia

Numa altura em que vê o seu nome fazer correr rios de tinta, na sequência do assédio de vários clubes na sua contratação , entre os quais o Sporting, Viktor Gyökeres apareceu, esta segunda-feira, descontraído e sorridente na concentração da seleção da Suécia, ao lado de outro Viktor - Johansson - guarda-redes do Rotherham United.O avançado, de 25 anos, é um dos convocados de Janner Andersson para a dupla-jornada da formação escandinava, primeiro em casa, num particular contra a Nova Zelândia, sexta-feira, e depois na visita a Áustria, no dia 20, a contar para a qualificação rumo ao Europeu de 2024, a disputar na Alemanha.