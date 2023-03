Vilafranquense hoje na Academia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realiza hoje de manhã um jogo-treino com o Vilafranquense, em Alcochete, que permitirá a Rúben Amorim desenhar já a estratégia para o jogo com o Santa Clara, dia 1. Ontem houve sessão, onde não participaram Bellerín e Bragança, lesionados, mas com 7 ‘canteranos’: os defesas Chico Lamba, Jesús Alcantar e João Ferreira, os médios Lamarana Jallow e Miguel Menino, tal como os avançados Rodrigo Marquês e Fransico Canário.