Villarreal pode atacar Sarabia no final da época

Sarabia está em crescendo no Sporting, no campo e... no mercado. Nesse sentido, garante o ‘Todofichajes’ que o Villarreal já terá decidido atacar, no final da época e por 20 milhões de euros, o extremo cedido pelo PSG aos leões, tanto que já terá abordado o seu empresário.Comonoticiou em dezembro, já vários clubes, em especial espanhóis, têm o ‘17’ debaixo de olho.