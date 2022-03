Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vinagre é aposta na ala esquerda: Sporting com novidade para o Arouca Lateral regressa ao onze quase dois meses depois. Matheus Reis no eixo com Inácio e Coates





OPORTUNIDADE. Rúben Vinagre vai voltar a ser titular na Liga Bwin

• Foto: pedro ferreira