Rúben Vinagre joga no limite: lateral do Sporting submetido a plano de treino específico Estreia frente ao Vizela teve nota positiva e espírito de sacrifício: ainda não está a 100 fisicamente, mas quis dar tudo para ter lugar no onze





• Foto: Pedro Ferreira