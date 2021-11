Vinagre lesionado e Neto de volta no Sporting

Boas e más notícias para Rúben Amorim na contagem decrescente para o jogo com o Varzim, marcado para quinta-feira, em Alvalade. Na sequência do treino realizado esta manhã em Alcochete, os leões informam que Rúben Vinagre "está a contas com uma entorse no tornozelo esquerdo" enquanto que, em sentido inverso, Luís Neto recuperou e já trabalhou integrado, tal como Pedro Porro.O lateral espanhol já tinha trabalhado ontem com o grupo, de forma condicionada mas sem quaisquer queixas, como Record noticia esta terça-feira. Para o central português, é o regresso em pleno, de olhos postos no reencontro com o clube onde fez a formação.De fora, e em tratamento, continua o capitão, Sebastián Coates, que desta forma deverá mesmo falhar o jogo da Taça de Portugal.De resto, relativamente aos jogadores que têm estado ao serviço das respetivas seleções, depois do regresso de Matheus Nunes, logo no arranque da semana, esta terça-feira foi a vez de Palhinha e Gonçalo Esteves voltarem a trabalhar na Academia. Pablo Sarabia só retoma os treinos no Sporting amanhã.A equipa volta a trabalhar esta quarta-feira pelas 10 horas em Alcochete. Rúben Amorim fará a antevisão da partida pelas 13 horas, na sala de imprensa António Capela, na Academia.