Insatisfeito com os laterais-esquerdos do Fenerbahçe, Jorge Jesus terá manifestado a intenção de assegurar mais uma opção e, segundo o site turco ‘Sporx’, o desejado é Rúben Vinagre. O ala vai ser emprestado para poder jogar com regularidade mas, apurou, ainda não foram feitos contactos oficiais.