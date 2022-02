Virgínia: «Cech tratava-me como se fosse discípulo dele»

Um dos guardiões do Sporting esta temporada, João Virgínia rumou ao emblema de Alvalade após várias épocas a viver de perto as emoções do futebol inglês. Com apenas 16 anos, Virgínia rumou aos escalões de formação do Arsenal e acabou por fazer uma trajetória ascendente, chegando mais tarde a realizar a estreia na Premier League, só que pelo Everton. No podcast 'ADN de Leão', o guardião recordou os tempos em Inglaterra, destacando a aprendizagem com Petr Cech, uma referência na baliza e que treinou com Virgínia no Arsenal."Estive com o Petr Cech no Arsenal. Ajuda muito e fala muito contigo. Tratava-me como se fosse o discípulo dele. Ele é muito à vontade, fala pelos cotovelos, tentava falar português, porque falava quatro ou cinco línguas. O guarda-redes mais influente na minha carreira foi o Cech. O mais importante num guarda-redes? Em termos de colocação, ler um jogo, tudo… Analiso a presença em campo. Se for pequenino ou tímido parece que não enche a baliza. É a primeira coisa que vejo", considerou, realçando que "não voltava atrás na decisão de rumar a Inglaterra", muito devido a "ter lá a Premier League".Ora, Virgínia chegou a estrear-se pelo Everton, momento que guarda bem vivo na memória. "Cheguei a jogar na Premier League. Entrei num jogo em que o Pickford lesionou-se. Foi brutal, mas só foi pena porque os estádios estavam sem adeptos. Entrei aos 40’ contra o Burnley e não sofri golos. É a melhor liga do Mundo. Acho que há muita intensidade. O jogo nunca pára, o árbitro marca falta e segue a jogar. Aqui em Portugal o banco levanta-se e o árbitro tem de gerir um bocadinho. O ambiente é diferente. Lá os estádios estão sempre todos cheios. Aqui compram os bilhetes de época e faltam aos jogos. Lá isso é impossível", confessou, comparando momentos de maior intensidade na Premier League com os registados em Portugal."Portugal não tem nada a ver com Inglaterra. Lá se levantas-te do banco, o árbitro vai ter contigo e manda-te embora. Não podes refilar com o árbitro, como às vezes fazemos aqui, não dá bom resultado. Cada vez mais vibro no banco. No outro dia, levantei-me no banco e o Vital disse ‘João, senta no banco!’. Foi na final [da Allianz Cup], não dava para controlar tanto...", concluiu.