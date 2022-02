Virgínia e o balneário do Sporting: «Agora sou a ponte do Edwards»

Mais recente convidado do podcast 'ADN de Leão', João Virgínia deu-se a conhecer melhor ao universo sportinguista e não deixou de analisar a chegada aos leões. O guardião, que se encontra emprestado pelo Everton ao Sporting até final da presente temporada, destacou a união da equipa, revelando que serve neste momento como uma espécie de tradutor para Marcus Edwards, reforço inglês da equipa de Rúben Amorim."Ainda penso muito em inglês. Estive cinco anos lá em Inglaterra. É normal. Em expressões do dia-a-dia, penso em inglês. Em expressões do ginásio, penso assim. Agora sou a ponte para o Edwards. Ele era do Tottenham, eu do Arsenal e vivia no mesmo sítio que ele", começou por assumir Virgínia, enaltecendo o regresso a Portugal, nomeadamente para os leões: "A minha carreira é jogo a jogo. Fiquei mesmo muito feliz por voltar a Portugal. Estava cansado da chuva. Todos os dias estava frio, nublado, chuva e vento. Fui por razões desportivas para Inglaterra quando era novo, o Arsenal queria que fosse. Tinha 16 anos, fui sem saber fazer nada, estive com uma família de acolhimento. Tinha jogadores do Arsenal, como o Nketiah, lá comigo na família de acolhimento. Vivi com eles durantes dois anos e depois é que foram para lá os meus pais e o meu irmão..."De resto, o guarda-redes de 22 anos mostra-se feliz na carreira. "Tenho a alegria de jogar todos os dias. É o que me faz feliz, além da influência que temos junto da pessoas. Deixa-me muito feliz ver uma criança pedir no final do jogo uma camisola, os cartazes no backstage do Sporting...", salientou, brincando depois acerca de Nuno Santos, no que diz respeito às conversas de balneário. "O Nuno Santos é o homem dos negócios no balneário. Em tudo o que é negócio ele investe. Agora vai abrir um ginásio, uma padaria… anda aí a distribuir águas. Tem de deixar legado para os filhos."