Virgínia e o papel de guarda-redes: «Serve como treinador em campo»

Em conversa no programa 'ADN de Leão', João Virgínia fez uma pequena retrospetiva da ainda curta carreira no futebol profissional e confessou até que os primeiros passos dentro das quatro linhas nem foram dados na posição de guarda-redes. "Sou da zona do Algarve, comecei a jogar no Frango da Guia e jogava à frente. Voltei a jogar depois nas Ferreiras e fui para guarda-redes. Era muito grande e defendia tudo. Antes era o gordinho que ia para a baliza, aí não", admitiu, antes de ser desafiado a construir um onze composto apenas por guarda-redes, nomeando duas referências: Buffon e Adán. "O primeiro guarda-redes seria o Buffon – é um dos meus favoritos. É dos melhores de sempre, mas não tem pés tão bons, então vai para a baliza. O Adán jogaria como central. Não é assim muito móvel e sim mais possante", vincou.Questionado sobre quais são as caraterísticas que perfazem um bom guarda-redes, Virgínia foi claro: "É mais fácil um guarda-redes ir para treinador, porque vê o jogo de trás e serve como um treinador em campo. Grito, tento organizar os gajos [da defesa] e fico feliz quando não há remates. Às vezes digo 'Neto, fecha ali do lado direito' e quando corta o passe ali, fico feliz", admitiu.De resto, numa conversa em que surgiu caraterizado ao estilo da série 'Peaky Blinders', em alusão aos tempos que passou em Inglaterra, Virgínia lembrou um episódio caricato que teve com a namorada, nas últimas férias, de forma a deixar claro o quanto é competitivo. "Parti a raqueta de ténis após perder com a minha namorada. Fico muito chateado. Ela jogava ténis quando era mais nova e eu levo tareias. É bom para manter a forma, faço correrias, mas fico mesmo chateado. Fico sem falar com ele durante para aí uma hora", brincou.