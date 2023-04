Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Vitória do Benfica acabou com as dúvidas: Sporting está matematicamente afastado do título Encarnados chegaram aos 77 pontos e leões podem fazer no máximo 76 até ao final da Liga





• Foto: Luís Manuel Neves