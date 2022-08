Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por VIVALDO SEMEDO (@vivaldosemedo93)

Vivaldo Semedo deixa o Sporting rumo à Udinese, como Record adiantou, e nas redes sociais deixou uma mensagem de despedida do clube leoninno."Foi um orgulho imenso ter vestido e representado da melhor maneira as cores verde e branco! Eternamente grato a este grande clube que me acolheu, cheguei aqui um menino e saio daqui um Homem. Um obrigado a todos aqueles que não desistiram de mim, acreditaram no meu potencial e apoiaram incansavelmente para que me tornasse a pessoa que sou hoje, um agradecimento a todos os colegas, treinadores e restante staff do clube, pois todos vocês contribuíram para o meu crescimento. Levo grandes aprendizagens para o futuro, amigos para a vida e acima de tudo saio de cabeça levantada relembrando sempre dos bons momentos que passei com a família leonina. Novamente, muito obrigado Sporting Clube de Portugal", escreveu o avançado de 17 anos.