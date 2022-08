Vivaldo Semedo sai do Sporting por 3 milhões

O Sporting está muito perto de transferir Vivaldo Semedo para a Udinese por 3 milhões de euros. O clube italiano já tinha feito uma proposta de 2 M€, rejeitada pela SAD, mas insistiu, e mediante nova oferta, o negócio está em vias de ficar concluído.

A saída do jovem, de 17 anos (geração de 2005), foi criteriosamente discutida entre a estrutura do futebol profissional e os responsáveis da formação. Apesar do reconhecido potencial do luso-angolano, na ‘cantera’ verde e branca, existem outros (quatro) valores emergentes que poderão, com igual facilidade, afirmarem-se na equipa A. Nesta lista estão os nomes de Rodrigo Ribeiro (17 anos) – já se estreou, em março último –, Youssef Chermiti (18), Gabriel Silva (15) e Francisco Canário (18 anos), que voltou esta época ao Sporting.

Ao contrário de Vivaldo Semedo, que disputou a maioria dos jogos no seu escalão (juvenis), os restantes atacantes já foram integrados em patamares mais exigentes, sendo o exemplo mais representativo aquilo que Rodrigo Ribeiro alcançou, ao atuar na Champions contra o Man. City.

Só faltam acertar detalhes

As negociações entre Sporting e Udinese duram há cerca de duas semanas e nas últimas horas conheceram contornos decisivos, faltando, neste momento, acertar meros detalhes sobre prazos de pagamento para que a transferência seja oficializada. Pierpaolo Marino, diretor-desportivo dos italianos, convenceu os responsáveis leoninos a libertar o futebolista, que está quase a marcar viagem para o calcio.