Wendell sem queixa e descontrolo de Matheus Reis

A despeito da revolta dos adeptos, de que são exemplo Carlos Xavier, Dias Ferreira ou Rodrigo Roquette, o Sporting não tenciona adotar medidas adicionais em resposta à arbitragem da final da Allianz Cup. Desde logo, está descartada uma participação disciplinar contra Wendell, pela agressão a Pote (67’), não sancionada com cartão vermelho.Atendendo à 'jurisprudência', os leões consideram que uma queixa seria pura perda de tempo. Além disso, há a noção de que também foram cometidos excessos no Sporting, como o de Matheus Reis, que encostou a cabeça a João Pinheiro e não foi expulso.De resto, segundo Record apurou, não há registo de quaisquer incidentes no túnel de acesso aos balneários ou na tribuna."Assim que vi quem era o árbitro da final, vi logo que ia dar para o torto. Quando os árbitros não conseguem despir a camisola, é difícil lutar. A agressão ao Pote, se fosse ao contrário, o jogador do Sporting seria expulso, de certeza! Há jogos em que há dois pesos e duas medidas. O que o presidente Frederico Varandas disse no final foi clarinho.""Só com a nomeação deste árbitro devia ter existido reação, foi uma verdadeira provocação. Sujeitamo-nos a isto – eu não me conformo. Não temos poderes junto de coisa nenhuma, eles fazem o que querem e lhes apetece. Não falo em lances, só digo que é uma situação irremediável, não vamos a lado nenhum."Rodrigo Roquette: "Há um histórico com João Pinheiro de prejuízos consecutivos ao Sporting – fica a pergunta, será que prejudica intencionalmente? A narrativa de que é o melhor árbitro da Liga é falsa, é um péssimo árbitro. Subiu muito rápido porque fez favores, postos a nu no caso dos emails."