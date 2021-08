William Carvalho: «Não achava que Rúben Amorim pudesse ser treinador»

William Carvalho comentou esta segunda-feira, em declarações ao 'Canal 11', o título conquistado pelo Sporting, afirmando ter ficado "um bocado surpreendido" pelo sucesso da equipa orientada pelo ex-compaheiro de Seleção, Rúben Amorim, alguém que não "achava que pudesse ser treinador".





"Derivado aos jovens que tinha, fiquei um bocado surpreendido com o título do Sporting. Não que não acreditasse, mas as probabilidades eram menores, pelos milhões investidos pelos rivais. A equipa esteve bem e o Rúben [Amorim] também. Os jogadores falam muito bem dele. Jogámos juntos na Seleção, mas não achava que pudesse ser treinador", atirou o médio-defensivo do Betis.