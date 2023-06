William no Al Nassr rende verba ao Sporting

A Arábia Saudita continua a investir de forma avultada e, além de Coates, outro nome conhecido do Sporting que desperta a cobiça do Médio Oriente é William Carvalho. Segundo a ‘Marca’, o médio de 31 anos estará próximo de rumar à Arábia Saudita para reforçar o Al Nassr, de Ronaldo, num negócio que deve ficar fechado por 2M€ – a cláusula de rescisão –, permitindo que o Betis possa reduzir os encargos com a massa salarial e até pode ajudar inclusive o Sporting. Isto porque, caso o internacional português saia dos verdiblancos pelo valor referido, os leões irão encaixar 400 mil euros, já que têm direito a 20% de uma futura venda do jogador. Quando negociou William com o Betis em 2018, o clube de Alvalade garantiu 25% de uma futura venda, parcela que reduziu mais tarde, ao contratar Feddal aos espanhóis, em 2020.