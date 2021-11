Wolfswinkel elege Sporting-Benfica como o dérbi "mais bonito" da sua carreira: «Gigantes»

Ricky van Wolfswinkel veste as cores do Basileia, mas não esquece a passagem pelo Sporting, entre 2011 e 2013. O avançado holandês jogou na Holanda, Portugal, Inglaterra, França, Espanha e Suíça, pelo que tem a sua conta de dérbis. Mas há um que lhe ficou na memória..."Com o Vitesse havia o dérbi com o NEC, em Espanha o Betis com o Sevilha e em França o Saint-Étienne contra o Lyon. O Utrecht contra o Ajax também não é inferior em termos de emoção. Mas o mais bonito de todos era o Sporting contra o Benfica", explica o avançado holandês, de 32 anos, em declarações ao site 'voetbalprimeur'.E prosseguiu: "Dois clubes gigantes, que se encontram separados por menos de um quilómetro na cidade, o que o torna ainda mais intenso. As pessoas que estão nas bancadas são colegas no dia a dia, mas de repente são rivais no estádio."O jogador holandês recordou também o aneurisma que sofreu em 2019, quando já jogava no Basileia. "Deixei isso para trás. Sinto-me livre outra vez, já não tenho medo de nada."