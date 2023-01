Xavi: «Bellerín pediu-nos para sair»

Xavi, treinador do Barcelona, oficializou a saída de Héctor Bellerín, que será emprestado ao Sporting até ao final da temporada e sucederá a Pedro Porro na lateral direita dos leões, podendo, depois, assinar por dois anos."Estamos numa situação em que dependemos do fair play [financeiro] e quiçá desta saída do Bellerín, que nos pediu para sair para jogar. Entendo-o e agradeço-lhe, porque foi um exemplo em tudo e nunca fez cara feia, esteve sempre comprometido, mas pediu-nos para sair", comentou, explicando a pouca utilização do jogador espanhol – soma apenas sete jogos esta época – nos catalães. "Foi uma decisão minha não ter tantos minutos, vi mais possibilidades com o Sergi [Roberto], Jules [Koundé] ou Ronald [Araújo]. Um lateral tem que ter muitíssimas coisas e não é fácil ser lateral no Barcelona", frisou.De resto, o técnico assumiu que não descarta novas chegadas à equipa. "Com as saídas de Piqué, Depay e Bellerín, um reforço seria muito bom para nós. Estamos abertos a uma contratação nestas últimas horas", rematou.