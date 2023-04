Yannick Djaló e a continuidade de Amorim em Alvalade: «É aquilo que o Sporting quer»

Afastado dos palcos mediáticos desde que colocou um ponto final na carreira profissional de futebolista, em 2017/18, Yannick Djaló confessa sentir saudades da competição mas garante continuar a acompanhar regularmente o fenómeno futebol. Até por força do "sonho" do filho Chrystyan, que atua nos iniciados do Cova da Piedade. "Vou estando ligado ao futebol através do meu filho. Vou fazendo um acompanhamento praticamente diário do sonho dele", confessa o antigo avançado de Benfica e Sporting, à margem da homenagem a Manuel Fernandes, que decorreu em Sarilhos Grandes, no feriado de 25 de Abril.E é o Sporting que mais concentra as atenções do futebolista que escolheu a Tailândia para despedir-se do desporto-rei. "Vou acompanhando o Sporting de uma forma muito assídua e tenho gostado de ver a equipa a jogar. Esta época não tem sido tão boa, mas o Rúben tem feito um excelente trabalho e no próximo ano será melhor", entende Yannick Djaló, que partilhou o balneário do Benfica com o atual técnico dos leões, na época 2011/12.Por esse motivo, Djaló confia na continuidade de Rúben Amorim à frente dos destinos do clube de Alvalade na próxima temporada. E torna pública a sua convicção. "É inegável aquilo que ele tem feito ao longo deste tempo em que tem estado ao serviço do Sporting. Já fomos campeões. É um treinador que aposta nos jovens, é um treinador que olha para a formação", elogia Yannick Djaló, apresentando mais alguns argumentos interessantes: "É aquilo que o Sporting quer, é uma pessoa com carácter, uma pessoa cinco estrelas, com quem tenho uma relação pessoal, que admiro bastante e de quem gosto."De quem o antigo avançado do Sporting parece também gostar bastante é de Youssef Chermiti, atacante lançado esta temporada em diversos jogos da equipa principal dos leões. "É um jovem, com uma margem de progressão enorme. Está a começar, tem 18 anos, tem que se lhe dar tempo", sugere o ex-futebolista, por uma vez internacional com as cores da seleção portugesa, deixando uma garantia, relativamente ao luso-tunisino: "No futuro, de certeza que teremos um ponta-de-lança de grande valor para o futebol nacional."Aqui chegado, Yannick Djaló não resiste a abordar outro dos temas do momento. Necessita ou não o Sporting de mais um goleador no plantel às ordens de Rúben Amorim? "Se o Paulinho e o Chermiti estivessem a fazer golos com regularidade, não estaríamos a dizer que falta um número nove. Essa é que é essa! Mas o Rúben e a equipa técnica, melhor do que ninguém, saberão desse detalhe. Se fosse eu, se calhar teria mais um ponta-de-lança, mas, lá está, porque não têm surgido nesta fase golos dos pontas-de-lança...", conclui.