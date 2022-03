Youth League: jogo entre o Sporting e o Dínamo Kiev deve realizar-se em Bucareste

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O jogo entre o Sporting e o Dínamo Kiev, referente aos oitavos-de-final da Youth League, deve realizar-se em Bucareste, capital da Roménia, apurouComo o nosso jornal havia adiantado na edição desta terça-feira, os leões já haviam recebido a garantia por parte da UEFA que o duelo, inicialmente agendado para Kiev, seria disputado em terreno neutro, tendo em conta a invasão russa na Ucrânia.Com efeito, a partida deverá ter lugar a 6 de abril, estando ainda por definir o estádio que vai receber as equipas. Recorde-se que o vencedor desta eliminatória vai defrontar o Benfica, a 13 de abril.A este propósito, sublinhe-se que o presidente do Steaua Bucareste, Gigi Becali,, que assim poderá utilizar os campos de treino do clube, e ainda terá direito a alimentação e hospedagem.