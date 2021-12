Zamalek quer vir a Portugal resolver dívida de mais de 1 milhão de euros ao Sporting

O Sporting pode ver, por fim, luz ao fundo do túnel no diferendo que existe com o Zamalek. Isto porque o clube egípcio, que deve mais de 1 milhão de euros à SAD leonina pela transferência de Shikabala, revelou que está em conversações com o Sporting e planeia colocar um ponto final ao assunto... em solo português."Começámos a falar com os clubes portugueses Sporting e Marítimo a fim de negociar os casos que têm contra nós na FIFA. Estamos a tentar marcar uma data para viajarmos, no sentido de tentar pôr fim a isto", sublinhou Amir Mortada Mansour, em declarações ao site do Zamalek.Recorde-se que o o Tribunal Arbitral do Desporto multou, no mês passado, o Zamalek em cerca de 350 mil euros adicionais por ter falhado o prazo para saldar uma dívida, de 670 mil euros, cujo prazo findou em março último. Deste modo, o 'bolo' da dívida (com juros) ascende a pouco mais de um milhão de euros.O clube deve, ainda, um milhão de euros ao Marítimo, devido a um negócio por Mohamed Ibrahim.