Zeca: «Nas mãos do míster Amorim, Alexandropoulos vai certamente ser um jogador ainda melhor»

Sotiris Alexandropoulos é um alvo definido do Sporting neste mercado de transferências e será uma boa aposta segundo Zeca. O internacional grego nascido em Portugal garante que o médio do Panathinaikos tem condições para brilhar em Alvalade."É um bom jovem jogador, tem qualidade e acredito que, se for para o Sporting, nas mãos do míster Amorim, certamente vai ser um jogador ainda melhor", frisou o agora jogador do Copenhaga em declarações à Rádio Renascença.Para Zeca, o jogador, de 20 anos, é um "box to box". "É um número 8, um jogador sempre presente nos duelos, que gosta de levar a bola, romper algumas linhas, muito bom fisicamente. Acho que é o estilo dos médios-centro que o Sporting tem, derivado ao sistema em que joga", reiterou o jogador que em Portugal passou por Casa Pia e V. Setúbal.