Zeegelaar lembra bons tempos no Sporting e alerta para a "mentalidade de futebol de rua" dos leões

O duelo de quarta-feira entre Sporting e Ajax vai marcar o regresso do leão à Liga dos Campeões, mas também será especial para Marvin Zeegelaar. É que de um lado estará o seu clube de formação (e do coração) e do outro um conjunto leonino que, assume, lhe ficou na memória pelos bons momentos que viveu. Em entrevista ao Ajax Showtime, o lateral de 31 anos lembrou isso mesmo, assumiu o seu entusiasmo pela partida e lançou uma 'dica' aos holandeses para essa partida.





"Foi bom de ver e estou muito entusiasmado pelo jogo. São dois clubes onde joguei, mas também dois clubes nos quais me diverti imenso, por isso será divertido de ver. O Ajax continua a ser o meu clube. Nasci em Amesterdão e claro que será sempre o meu clube, jogar lá foi sempre um sonho. Mas o Sporting foi um grande passo na minha carreira. Aprendi muito sobre futebol lá. Senti o sabor do futebol. Percebi o que é jogar num clube mesmo grande, o que é jogar na Liga dos Campeões e lutar pelo título. O Ajax também luta por títulos, mas eu estava mais na equipa de jovens", começou por dizer o holandês, que agora representa a Udinese."A Liga dos Campeões é o sonho de todos. Tive a oportunidade de jogá-la pelo Ajax algumas vezes, mas acabou por não acontecer. Sempre foi um sonho meu, poder jogar contra todas aquelas estrelas. Tive essa experiência no Sporting e foi uma sensação agradável. Jogar nesta prova é o meu sonho de criança", assumiu.Apesar de ter saído dos leões em 2017, Zeegelaar admite ter ficado feliz pela conquista do título do Sporting na época passada. "Esse sempre foi o objetivo do clube. Os adeptos estavam fartos de não ser campeões. Estou muito feliz por o clube ter conseguido. O facto de agora estarem na Champions é a cereja no topo do bolo"."Eles jogam de uma forma agressiva, está-lhes no ADN. Querem sempre atacar, mas isso não é diferente no Ajax", explicou o holandês, que apontou ainda uma "mentalidade de futebol de rua" que se vive no Sporting. Isto relativo àquilo que a imprensa holandesa descreve como "fazer pequenas faltas, perda de tempo e alguns atos de teatro aqui e ali". Questionado sobre isso, Zeegelaar diz que é prática recorrente e que pode "dificultar a vida" dos holandeses. "Mas acho que o Ajax tem uma equipa boa o suficiente. Deve chegar, não? Também tens de ser inteligente com essas pequenas faltas. E talvez devas fazê-las antes do Sporting (risos)".A finalizar, o holandês explicou que Ajax e Sporting partilham a mesma filosofia. "São clubes que formam jogadores e que depois os vendem. São clubes com o mesmo ADN, a mesma visão", concluiu.